'Реал' и 'Милан' – не в этой компании! Какие 6 клубов ЛЧ выиграли все свои финалы

Уже совсем скоро будет долгожданный финал Лиги Европы. Он уникален для обоих участников – "Арсенала" там давно не было, а ПСЖ идет на защиту титула. Для канониров это очень важная история, ведь свой предыдущий единственный финал они проиграли. А вот вспомните ли вы 6 команд, которые выигрывали все свои главные игры сезона? Рассказывает OBOZ.UA.

В журнале ЛЧ записаны 2 команды, которые выигрывали элитный турнир дважды, столько же раз дойдя до финала. Это "Ноттингем" и "Порту". Англичане, которые сейчас едва спаслись из подвала АПЛ, в прошлом столетии сотворили фантастическую сенсацию. В 1977 они выбрались из второго дивизиона, чтобы в 1978 впервые и в последний раз выиграть АПЛ, выйти в элитные еврокубки и переиграть "Мальме" со счетом 1:0 в 1979. Через год сенсация повторилась: деревенские так же успешно дошли до финала и переиграли "Гамбург". В следующем сезоне чудо завершилось и команда вылетела сразу. "Ноттингем" как андердог имеет больше побед в ЛЧ, чем титулов чемпиона Англии.

У "Порту" не было истории с несколькими победами подряд, но они лишь вторая команда ЛЧ, выигравшая два из двух финалов. Впервые команда победила аж в 1987 во главе с Артуром Жорже, когда камбэком за 3 минуты в Вене пострадала "Бавария". Второй раз португальцам удалось взять трофей во времена новой Лиги чемпионов под руководством Жозе Моуриньо, когда в финале-2004 они разбили "Монако".

Одна попытка – один выигрыш

Еще четыре клуба имеют в своем активе 4 действительно золотых сезона. Старая Лига чемпионов была лигой настоящих чемпионов, когда от каждой страны выходил только победитель чемпионата. Первым из этой четверки дотянулся до уха "Фейенорд" – в 1970 переиграли "Селтик" (представьте себе такой финал сегодня). Затем в 1982 сенсационная "Астон Вилла" оказалась сильнее "Баварии". Веру в нидерландский футбол частично удалось возродить ПСВ, победа в КЕЧ в 1988 над "Бенфикой" была после серии пенальти. А последний на сегодня победитель единственного за историю финала – "Црвена Звезда", тогда еще югославская команда ни разу не забила за весь матч, но в серии пенальти реализовала все 5 ударов. За последние 35 лет ни одна из команд Европы не смогла покорить Лигу чемпионов с первой попытки.

Сразу 15 команд не выиграли свой единственный финал!

А вот клубов, которые с первой попытки провалились, просто множество. Это по-настоящему канонические коллективы своего времени. Вспомните все? В компании неудачников одного матча "Айнтрахт", "Партизан", "Панатинаикос", "Лидс", "Сент-Этьен", "Брюгге" и менхенгладбахская "Боруссия". Единственный в истории финал проигрывали также "Мальме", "Рома", "Сампдория", "Монако", "Тоттенхэм" и "Байер". Но есть команды, которые были на вершине европейского футбола неоднократно и все равно уступали – "Реймс" и "Валенсия" дважды дотягивались и дважды уступали. А ещё есть "Атлетико", у которого три из трёх проигранных финалов ЛЧ.

В этой же компании "Арсенал", к которому сейчас приковано все внимание континента. Возвращение в финал ЛЧ спустя 20 лет после единственного выхода в него и реальная возможность взять ушанку создают много напряжения среди фанатов, а давление на самих игроков просто бешеное. Есть возможность наконец выиграть желанный кубок и поставить его на самое главное место в клубном музее, рядом со свеженьким трофеем АПЛ. Тем более, статистика говорит, что английские клубы все свои вторые финалы Лиги чемпионов исключительно выиграли. Так сделали "Ноттингем", "Челси", "Ливерпуль", МЮ и "Манчестер Сити". Канонирам пора повторить задачу.

"Ювентус" – главный неудачник Европы

Туринцы часто попадают в Лигу чемпионов и доходят до солидных стадий. В этом сезоне они даже устроили триллер с "Боруссией", сыграв 4:4 на ровном месте. Но пусть вас не вводят в заблуждение два трофея в их клубном музее, ведь "Ювентус" – итальянское проклятие для элитного турнира. Они проигрывали ЛЧ 7 раз!

Если в 1985 ушастый впервые попал в руки команды в игре против "Ливерпуля" (в трагическом финале с разрушением стадиона Эйзель), то потом он пришел к ним только в 1996, когда в серии пенальти переиграли "Аякс". А вот поражения равномерно распределились на период в более чем 50 лет. Присоединились к избиению тот же "Аякс", а еще дортмундская "Боруссия", "Барселона", "Милан" и "Гамбург". Чаще всего их обижал мадридский "Реал", в 1998 и 2017 годах.

А что там у лидеров?

"Реал" – единственная команда ЛЧ, которая имеет на счету двузначное количество побед. У них 15 выигрышей при 18 финалах. Ближе всего подошел только "Милан", который выиграл Лигу чемпионов 7 раз, имея 11 финалов. Да и даже команд, которые выходили в решающую игру ЛЧ десять и более раз всего 4 за более 70 лет существования турнира: кроме "Реала" с "Миланом", это еще "Бавария" (у мюнхенцев 11 финалов и 6 побед) и "Ливерпуль" (10 игр при 6 триумфах).

30-го мая мы не увидим что-то уникальное с точки зрения статистики. Это будет интересный финал двух не похожих друг на друга команд, но очень амбициозных по итогам всего сезона. Либо ПСЖ станет одним из немногих клубов, который защитил титул, либо "Арсенал" возьмет такой желанный трофей и закончит сезон золотым дублем. К слову, канониры могут попасть в список из 8 команд, у которых два финала ЛЧ и один из них победный. Но это уже совсем другая история.