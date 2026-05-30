Впервые после Киева. В нетипичном финале определился победитель Лиги чемпионов. Видео

Французский ПСЖ победил английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 и второй раз подряд выиграл самый престижный футбольный европейский клубный турнир. Основное время на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались парижане (4:3).

Этот финал стал первым после ЛЧ 2017/2018 в Киеве, когда обеим командам удалось забить друг другу в основное время ("Реал" – "Ливерпуль" 3:1). До сегодняшнего дня 7 финальных игр завершались с нулем в графе "забитые голы" у проигравшего клуба. Кроме того, впервые за 10 лет в финале ЛЧ случилось дополнительное время.

Первый тайм прошел с преимуществом "Арсенала" по счету. Команда Микеля Артеты сумела выйти вперед уже на 6-й минуте и сохранила минимальное преимущество к уходу в раздевалки.

В концовке тайма ПСЖ активизировался: Фабиан Руис опасно пробил после длинной передачи, а Дезире Дуэ не попал в створ после удара из штрафной.

После перерыва парижане заметно прибавили в давлении. Уже на 54-й минуте Букайо Сака получил желтую карточку за фол возле своей штрафной, а Ашраф Хакими со стандарта заставил Давида Райю вступить в игру.

Ключевой эпизод произошел на 62-й минуте. Кристиан Москера нарушил правила в собственной штрафной, после чего арбитр Даниэль Зиберт получил сигнал от VAR и отправился к монитору. После просмотра повтора судья подтвердил первоначальное решение и назначил пенальти.

На 65-й минуте Усман Дембеле уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, отправив мяч в левый нижний угол ворот и сравняв счет – 1:1.

После забитого мяча ПСЖ продолжил атаковать. Дембеле пробил мимо ворот на 72-й минуте, Витинья дважды опасно угрожал воротам дальними ударами, а на 77-й минуте Хвича Кварацхелия создал самый опасный момент второго тайма. Грузинский вингер ворвался в штрафную и нанес удар, который уже прошел голкипера, однако один из защитников "Арсенала" вынес мяч практически с линии ворот.

В заключительные минуты парижане заработали серию угловых и продолжали осаду ворот соперника. Витинья нанес несколько ударов с дистанции, Ашраф Хакими и Виллиан Пачо пытались замкнуть подачи со стандартов, однако добиться победного гола в основное время команда Луиса Энрике не смогла.

Арбитр добавил шесть минут, но счет больше не изменился. Основное время финала завершилось ничьей 1:1, и встреча перешла в дополнительное. Практически все 30 минут французы давили на соперника, но забить с игры так и не смогли.

В серии 11-метровых ключевым стал последний удар бразильского защитника "Арсенала" Габриэля, который промахнулся.

