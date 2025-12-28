Титулованный украинский хоккейный клуб отказался выходить на матч чемпионата Украины

Обладатель Кубка Украины по хоккею-2024 одесский хоккейный клуб "Шторм" не прибыл на матч чемпионата Украины против "Крижинки-Кепіталз", сообщает Федерация хоккея Украины. "Шторм" не предупредил организаторов о своем отсутствии, а причины отказа от участия в матче на данный момент не разглашаются.

Видео дня

Федерация намерена рассмотреть инцидент в дисциплинарном порядке, при этом одесскому клубу может быть засчитано техническое поражение.

В случае вынесения технического поражения "Шторму" победа будет присуждена "Крижинки-Кепіталз" и станет для киевской команды первой в текущем сезоне. До этого "Крижинка" потерпела 15 поражений подряд в чемпионате Украины. Сам "Шторм" перед этой игрой прервал свою серии из пяти неудач, одержав победу в матче над "Одещиной".

Это уже не первый срыв матча в нынешнем сезоне. В ноябре именно "Крижинка-Кепіталз" не вышла на игру против "Шторма", тогда клуб официально объявил о приостановке участия в чемпионате Украины, однако позже возобновил выступления.

Матч между "Крижинки-Кепіталз" и "Штормом" должен был завершать календарный 2025 год в украинском хоккее. По итогам первой половины сезона лидерство в чемпионате удерживает киевский "Сокол" с 37 очками, вторым идет "Кременчук", который отстает всего на один балл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!