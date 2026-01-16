'Реал' решил выгнать вратаря сборной Украины после фиаско в Кубке Испании – СМИ

Руководство мадридского "Реала" приняло решение выставить на трансфер вратаря сборной Украины Андрея Лунина после фиаско команды в Кубке Испании. Наш соотечественник, на которого "повесили" вылет "сливочных" из турнира, попал в список из четырех футболистов, попавших под чистку.

Видео дня

Об этом информирует портал Defensa Central. По его данным, кроме Лунина в "Реале" готовы распрощаться с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором, французским полузащитником Эдуардо Камавингой и испанским левым защитником Франом Гарсией.

Их игры в поединке 1/16 финала испанского Кубка произвела гнетущее впечатление на президента мадридцев Флорентино Переса. Босс "королевского клуба" теперь не видит этих игроков в своем проекте. Кроме того, в СМИ уверены, что украинский вратарь больше не будет выходить на поле в нынешнем сезоне.

Лунин будет попадать в состав только в том случае, если у его конкурента Тибо Куртуа будет травма или ему дадут отдохнуть из-за насыщенного графика. Отметим, что с лета-2025 Андрей провел лишь три матча, в которых пропустил восемь голов. При этом украинец не выходил на поле в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин принял решение относительно своей карьеры в мадридском "Реале" до отставки тренера Хаби Алонсо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!