Сезон окончен: в Испании вынесли вердикт вратарю сборной Украины после фиаско 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, больше не получит игрового времени в нынешнем сезоне. После вылета мадридского "Реала" из Кубка Испании, в котором обвинили нашего соотечественника, голкипер сможет выйти на поле только в экстренных ситуациях.

Видео дня

К такому выводу пришли аналитики авторитетного издания AS, анализируя игру Лукина в матче с "Альбасете", в котором украинец пропустил трижды. Отмечается, что в пассиве Андрея сразу две результативные ошибки, которые и привели к тому, что мадридская команда вылетела из турнира.

"Реал" продолжит выступления в национальном первенстве и Лиге чемпионов, где новый тренер Альваро Арбелоа будет доверять бельгийцу Тибо Куртуа. Украинский вратарь будет выходить на поле только в том случае, если у его конкурента будет травма или ему дадут отдохнуть из-за насыщенного графика.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел три матча, в которых пропустил восемь голов. При этом украинец не выходил на поле в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин принял решение относительно своей карьеры в мадридском "Реале" до отставки тренера Хаби Алонсо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!