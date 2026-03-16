Пишут, что на сегодняшний день в Верховной Раде критически не хватает голосов для принятия важных законов, а десятки депутатов, преимущественно из "Слуги народа", заявляют о желании сложить мандат и уйти из политики.

Видео дня

Согласно заявлениям руководства фракции около 40–60 депутатов выразили желание уйти из Рады. Основные причины, которые озвучивают в кулуарах – усталость, низкие зарплаты и усиление работы НАБУ и САП по делам о "зарплатах в конвертах".

Как известно, президент по этому поводу заявил 14 марта на встрече с журналистами, что народным депутатам придется либо "служить в парламенте согласно украинскому законодательству", либо он "готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт".

Правда, каким именно образом за соотвествующий закон - об отправке депутатов на фронт - проголосует Рада, где и на "нормальные" законы голосов не хватает, неясно.

Глас вопиющего? "Породить" их всех, оказывается, было значительно проще.

Похоже, новые выборы таки необходимы, причём уже срочно.

И мир - как их "безусловное условие".

Тем более, что практически одновременно "со своим Ираном" подсуетился и Трамп, с которым говорить становится всё сложнее.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", – заявил Трамп в субботу 14 марта в телефонном интервью NBC News.

"С Зеленским гораздо сложнее договориться", – добавил президент США.

[Пока Трамп трампует, он всегда прав просто потому что он Трамп, так что обсуждать это "контрпродуктивно".]

На таком фоне, как свидетельствует уже FT, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет ближневосточным заказчикам, отметили дипломаты, что имеет серьезные последствия для Киева.

Также не было никаких признаков готовности США усилить давление на Путина. На прошлой неделе американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной отрасли не будет, отметили два дипломата ЕС.

По словам лиц, знакомых с ходом переговоров, американские чиновники были заинтересованы в том, чтобы способствовать прекращению конфликта, но в основном относились безразлично к условиям, на которых эта война должна была бы завершиться…