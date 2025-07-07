Теннисистка Ястремская отреагировала на 'титул' главной русофобки Украины

Теннисистка Даяна Ястремская с безразличием отреагировала на "титул", который ей присвоила российская пропаганда из-за победы над представительницей РФ Анастасией Захаровой на Открытом чемпионате Великобритании Wimbledon-2025. Одесситку в стране-агрессорке назвали "главной русофобкой Украины".

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В интервью порталу "Чемпион" Ястремская отметила, что знает об этих словах так называемых журналистов, которые подконтрольные Кремлю и режиму диктатора Владимира Путина. 25-летняя спортсменка добавила, что ей абсолютно все равно на нелепые вбросы пропагандистов.

"Конечно, видела, что российские пропагандисты назвали меня "главной русофобкой Украины". Ну как мне на это реагировать? Мне пофиг. Пусть пишут, что хотят", – заявила Ястремская.

Отметим, что сама Даяна после игры с Захаровой призналась, что поединки против россиян создают дополнительные трудности. По словам нашей теннисистки, она сильно концентрируется на необходимости победить.

"Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но одновременно и немного закрепощает изнутри", – комментировала теннисистка.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с неожиданным поступком украинской теннисистки Даяны Ястремской на Wimbledon собрал 3,4 млн просмотров за сутки.

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