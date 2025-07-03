Неожиданный поступок украинской теннисистки на Wimbledon собрал 3.4 млн просмотров за сутки. Видео

Во время матча первого круга Открытого чемпионата Англии по теннису третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) удивила зрителей трогательным поступком. Во втором сете, при счёте 3:1 в её пользу, она неожиданно нашла на корте серьгу, которую потеряла соперница – американка Коко Гауф.

Видео дня

На видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте Wimbledon, видно, как Ястремская поднимает украшение и жестом спрашивает, кому оно принадлежит.

Гауф, заметив находку, подтверждает, что это её серьга, и просит положить её на полотенце рядом с личными вещами.

Этот момент вызвал волну теплых комментариев со стороны болельщиков и быстро стал вирусным — видео собрало 3,4 миллиона просмотров всего за сутки.

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на эпизод. Один из комментаторов написал: "Цей момент із сережками був милим, і мені сподобалося вбрання Коко". Другой отметил: "Це був дійсно приємний момент". Некоторые, правда, обсуждали и внешний вид американки, удивляясь её наряду.

Как сообщал OBOZ.UA, матч Ястремской и второй ракетки мира Гауф сенсационно завершился победой украинки – 7:6 (7:3), 6:1.

Во втором круге Даяна за два часа 34 минуты победила 23-летнюю нейтральную теннисистку с российским паспортом Анастасию Захарову (№95 WTA) – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

В третьем круге украинская теннисистка сразится с испанкой Джессикой Бузас Манейро (№62 WTA).

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