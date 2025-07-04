'Главная русофобка Украины': победа Ястремской на Wimbledon-2025 вызвала истерику в РФ

Украинская теннисистка Даня Ястремская накануне вышла в третий круг Открытого чемпионата Великобритании Wimbledon-2025. Наша соотечественница в драматичной борьбе с невероятным камбэком победила представительницу страны-агрессорки Анастасию Захарову.

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Эта победа одесситки вызвала настоящий приступ истерики у российских пропагандистов. Издание "Советский спорт" выпустило материал, в заголовке которого назвало Ястремскую "главной русофобкой Украины".

В тексте подконтрольной Кремлю газете описывается ход самого поединка, который действительно вышел невероятно интересным и захватывающим. Однако в издании даже не потрудились объяснить, по какой причине присвоили Ястремской такой "титул", и, разумеется, умолчали о войне, которую РФ развязала против Украины.

Отметим, что сама Даяна после игры призналась, что поединки против россиян создают дополнительные трудности. По словам нашей теннисистки, она сильно концентрируется на необходимости победить.

"Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но одновременно и немного закрепощает изнутри", – прокомментировала Ястремская.

Напомним, что в первом круге Wimbledon-2025 украинка сенсационно обыграла американку Коко Гауфф, занимающую второе место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с неожиданным поступок украинской теннисистки Даяны Ястремской на Wimbledon собрал 3,4 млн просмотров за сутки.

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