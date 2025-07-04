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"Когда играешь против россиян, то..." Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,2 т.
'Когда играешь против россиян, то...' Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после выхода в третий круг Открытого чемпионата Великобритании Wimbledon-2025 отметила, что ей было непросто в противостоянии с россиянкой Анастасией Захаровой. Наша соотечественница добавила, что поединки против агрессоров даются очень тяжело эмоционально.

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Об этом Ястремская заявила в интервью порталу "Большой теннис Украины". Комментируя свою эмоциональную и волевую победу над соперницей из РФ, одесситка подчеркнула, что невероятная концентрация на результате помешала продемонстрировать свою лучшую игру.

"Когда играешь против россиян, то..." Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025
"Когда играешь против россиян, то..." Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025

"Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но одновременно и немного закрепощает изнутри. Сначала вообще не могла до конца почувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету, я уже смогла найти некоторые решения, которые помогли в итоге перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере", – отметила Ястремская.

"Когда играешь против россиян, то..." Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025

Напомним, что в первом круге Wimbledon-2025 Ястремская сенсационно обыграла американку Коко Гауфф, занимающую второе место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с неожиданным поступок украинской теннисистки Даяны Ястремской на Wimbledon собрал 3,4 млн просмотров за сутки.

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