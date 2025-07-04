'Когда играешь против россиян, то...' Украинка рассказала о сложностях на Wimbledon-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после выхода в третий круг Открытого чемпионата Великобритании Wimbledon-2025 отметила, что ей было непросто в противостоянии с россиянкой Анастасией Захаровой. Наша соотечественница добавила, что поединки против агрессоров даются очень тяжело эмоционально.

Видео дня

Об этом Ястремская заявила в интервью порталу "Большой теннис Украины". Комментируя свою эмоциональную и волевую победу над соперницей из РФ, одесситка подчеркнула, что невероятная концентрация на результате помешала продемонстрировать свою лучшую игру.

"Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но одновременно и немного закрепощает изнутри. Сначала вообще не могла до конца почувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету, я уже смогла найти некоторые решения, которые помогли в итоге перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере", – отметила Ястремская.

Напомним, что в первом круге Wimbledon-2025 Ястремская сенсационно обыграла американку Коко Гауфф, занимающую второе место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с неожиданным поступок украинской теннисистки Даяны Ястремской на Wimbledon собрал 3,4 млн просмотров за сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!