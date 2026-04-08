Тело Луческу доставили на Национальный стадион Бухареста. Фото и видео

Гроб с телом Мирчи Луческу доставили на Национальный стадион, где состоялась церемония прощания с участием тысяч людей, пишет gsp.ro. Проститься с бывшим тренером пришли как известные представители футбола, так и обычные болельщики.

Видео дня

По данным организаторов, в первый день прощания арену посетили несколько тысяч человек, поток продолжался до вечера. Доступ для желающих открыт также на следующий день с 10:00 до 20:00.

Гроб был установлен внутри стадиона рядом с национальным флагом, рядом размещены фотографии из карьеры Луческу. На экранах арены транслировались кадры из разных этапов его работы.

На церемонии присутствовали бывшие футболисты и тренеры, в том числе Георге Хаджи, Мирча Редник и Дорин Матеуц. Представители футбольных организаций и клубов возлагали цветы, также была передана траурная композиция от президента УЕФА Александера Чеферина.

Вечером состоялась религиозная служба, после которой поток посетителей временно приостанавливался. Очередь на вход к стадиону сохранялась на протяжении всего дня.

Похороны запланированы на 10 апреля на кладбище Беллу в Бухаресте, церемония пройдет с воинскими почестями.

Как сообщал OBOZ.UA, один из самых титулованных тренеров мирового футбола скончался накануне в возрасте 80 лет после резкого ухудшения состояния, вызванного проблемами с сердцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!