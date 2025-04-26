'Реал' выступил с официальным заявлением из-за 'отказа' играть с 'Барселоной'

"Реал" опроверг информацию о намерении бойкотировать финал Кубка Испании против "Барселоны". Мадридский клуб подчеркнул, что, несмотря на скандал вокруг судейства, команда выйдет на матч в Севилье.

Видео дня

В официальном сообщении "Реала" отмечено, что слухи о возможном отказе от участия в финале не соответствуют действительности. Клуб выразил сожаление по поводу "неуместных" высказываний арбитров, назначенных на игру, но подчеркнул, что не позволит этим событиям омрачить крупный футбольный праздник. "Реал" также подчеркнул уважение к болельщикам, которые поддержат команду в Севилье.

Конфликт разгорелся после эмоциональной пресс-конференции главного арбитра финала Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который заплакал, рассказав о травле со стороны клубного телевидения "Реала". Видео, опубликованное мадридцами, подвергало критике назначение судьи и напоминало о его ошибках в предыдущих матчах. В ответ арбитр ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес пригрозил серьезными последствиями.

"Реал" выражал недовольство ситуацией, отменил официальные мероприятия накануне финала и требовал замены судейской бригады. Однако, несмотря на напряжение, команда подтвердила готовность выйти на поле.

Отметим, что поединок "Барселона" – "Реал" за национальный трофей состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти устроил новую подставу Андрею Лунину накануне финала Кубка Испании с "Барселоной".

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