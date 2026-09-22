"Там катастрофа". Украинская теннисистка обратилась с неожиданной просьбой после победы на турнире в Сингапуре. Видео

Александра Олейникова (№47 WTA) после победы над американкой Вивиан Вольфф в первом круге турнира WTA 500 в Сингапуре попросила болельщиков обратить внимание на ситуацию во временно окупированных Олешках. Пятая ракетка Украины призвала зрителей найти информацию об этому городе в Херсонской области и распространить ее.

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После завершения матча Олейникова дала флеш-интервью прямо на корте. Помимо вопросов о встрече, она обратилась к зрителям с отдельной просьбой.

"И еще одна очень важная вещь, которую я хочу сказать болельщикам. Вы знаете, что я из Украины и сейчас у нас продолжается война. Я хочу попросить вас об одной вещи: после матча, пожалуйста, загуглите Олешки. Там сейчас гуманитарная катастрофа", – сказала 25-летняя киевлянка.

По ее словам, жители Олешек сталкиваются с нехваткой еды, гуманитарной помощи и медикаментов, а возможности эвакуации нет.

"Поэтому я хочу попросить всех: после того, как вы завершите этот прекрасный день на турнире, загуглите Олешки и распространите информацию. Сделайте все возможное, распространяйте ее повсюду, чтобы мы могли спасти жизни людей в Украине", – добавила спортсменка.

В первом круге турнира в Сингапуре Олейникова победила Вольфф со счетом 6:1, 7:6. Во втором круге украинка сыграет с польской теннисисткой Маей Хвалинской.

Как сообщал OBOZ.UA, Олешки находятся под российской оккупацией с первого дня полномасштабного вторжения и фактически отрезаны от внешнего мира. Последние поставки продовольствия состоялись в конце мая 2026 года.

По разным данным, в городе и прилегающем районе может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. В то же время другие приведенные оценки свидетельствуют о том, что непосредственно в Олешках может находиться от 2 до 4 тысяч жителей.

Люди остаются без достаточного количества еды, питьевой воды и медикаментов. Электро- и газоснабжение отсутствуют, инфраструктура разрушена.

Жители выживают благодаря собственным запасам и урожаю с огородов, однако они постепенно заканчиваются. Из-за нехватки корма люди вынуждены забивать домашнюю птицу, а деньги всё чаще заменяет бартер.

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