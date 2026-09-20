Совет церквей призвал Папу Римского спасти оккупированные Олешки от голода

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей.

Видео дня

Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Совет церквей призвал спасти жителей Олешко

ВРЦиРО, объединяющая православных, римско- и греко-католиков, протестантов, мусульман и иудеев, обратилась к Папе Римскому Льву XIV, Всемирному совету церквей, Всемирному евангелическому альянсу, другим религиозным лидерам, представителям различных конфессий и правозащитным неправительственным организациям.

Совет призвал их "высказаться и использовать все возможности для спасения от голодной смерти жителей города Олешки в Херсонской области".

Также ВСЦиРО обратилась к государствам-членам ООН и Международному комитету Красного Креста с призывом принять необходимые меры для проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию.

В Совете церквей отметили, что украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации населения города. В то же время гуманитарный коридор и режим прекращения огня для безопасной эвакуации людей до сих пор не обеспечены.

Что происходит в оккупированных Олешках

Олешки находятся под российской оккупацией и фактически отрезаны от внешнего мира. Последние поставки продовольствия состоялись в конце мая 2026 года.

По разным данным, в городе и прилегающем районе может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. В то же время другие приведенные оценки свидетельствуют о том, что непосредственно в Олешках может находиться от 2 до 4 тысяч жителей.

Люди остаются без достаточного количества еды, питьевой воды и медикаментов. Электро- и газоснабжение отсутствуют, инфраструктура разрушена.

Жители выживают благодаря собственным запасам и урожаю с огородов, однако они постепенно заканчиваются. Из-за нехватки корма люди вынуждены забивать домашнюю птицу, а деньги всё чаще заменяет бартер.

Эвакуация по-прежнему невозможна

Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей. В то же время гуманитарный коридор и режим прекращения огня для безопасной эвакуации людей до сих пор не обеспечены.

Жители, пытающиеся покинуть город, подвергаются опасности. Дополнительными проблемами являются заминированные дороги и разрушенная инфраструктура.

В 2023 году Олешки также были затоплены в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированных Олешках (Херсонская область) сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов практически не пополняются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!