Украинские теннисистки установили исторический рекорд для нашей страны на первом в сезоне-2024 турнире серии Большого шлема – Australian Open. Впервые сразу четыре наших соотечественницы сыграют в третьем круге соревнований подобного уровня.

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Об этом информирует портал "Большой теннис Украины". Он напоминает, что ранее по три теннисистки из нашей страны доходили до "мейджоров" третьего раунда на том же Australian Open (2018, 2023) и Открытом чемпионате США US Open (2016).

Этот успех стал возможен благодаря триумфам Марты Костюк и Леси Цуренко, разгромной победе Элины Свитолиной над представительницей Болгарии и триумфу Даяны Ястремской в противостоянии с уроженкой Москвы, которая сбежала из России во Францию.

19 января в Мельбурне свои матчи третьего круга проведут Цуренко, соперницей которой будет вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, и Костюк – против россиянки Элины Аванесян. На следующий день на корт выйдут Свитолина, которая сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, и Ястремская, получившая в соперницы американку Эмму Наварро.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты обвинили организаторов Australian Open-2024 в издевательстве над олимпийской чемпионкой Анастасией Павлюченковой.

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