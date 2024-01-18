Известная украинская теннисистка обыграла бежавшую из России соперницу на Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира Большого шлема – Australian Open-2024, который в эти дни проходит в Мельбурне. Наша соотечественница легко разобралась с уроженкой Москвы, которая с минувшего года играет под флагом Франции, Варварой Грачевой.

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Для победы над сверстницей 23-летней одесситке понадобилось 67 минут и две партии – 6:3, 6:2. За это время Ястремская совершила пять подач навылет, выиграла 22 активных розыгрыша и реализовала три из четырех брейкпоинтов. В свой пассив Даяна записала одну двойную и 17 невынужденных ошибок.

Теперь украинка встретится с американкой Эммой Наваррой, которая посеяна в Мельбурне под 27-м номером. Это встреча станет первой очной для девушек на профессиональном корте.

Ранее лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла разгромной победу над представительницей Болгарии и вышла в третий круг супертурнира в Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, барьер второго круга Australian Open-2024 преодолели украинки Марта Костюк и Леся Цуренко.

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