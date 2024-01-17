Впервые в карьере: украинская теннисистка выиграла матч-триллер и вышла на россиянку на Australian Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила успешное выступление на первом в сезоне турнире Большого шлема – Australian Open-2024. 21 однолетняя киевлянка в драматичном матче обыграла 25-ю сеянную Элизе Мертенс из Бельгии и вышла в третий круг соревнований.

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Наша соотечественника была сильнее в трех партиях – 5:7, 6:1, 10:6. Теннисистки провели на корте почти три часа. За это время Марта трижды подала навылет, выиграла 50 активных розыгрышей и реализовала четыре из восьми брейкпоинта. В пассиве нашей соотечественницы чудовищные 11 двойных и 38 невынужденных ошибки. При этом в 12-м гейме Костюк отыграла один матчбол и впервые в карьере обыграла Мертенс.

Теперь за место в 1/8 финала украинка поспорит с представительницей России и так называемой нейтральной спортсменкой Элиной Аванесян, которая занимает 74-ю строчку в мировом рейтинге. Это будет первая встреча теннисисток во взрослом теннисе.

Отметим, что ранее в третий круг также пробилась другая киевлянка – Леся Цуренко. Она обыграла Ребекку Масарову из Испании 6:4, 6:3 и теперь сразится со второй ракеткой мира Ариной Сабаленко. Еще две наши соотечественницы Элина Свитолина и Даяна Ястремская свои встречи второго круга проведут 18 января.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила грандиозную сенсацию на старте Australian Open 2024, разгромив победительницу Wombledon-2023.

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