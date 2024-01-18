'Оскорбления и провокации': в России пожаловались на издевательства над чемпионкой ОИ из РФ на Australian Open-2024

Российские так называемые журналисты раскритиковали организаторов первого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема Australian Open-2024. Пропагандисты обвинили их в вылете с соревнований олимпийской чемпионки-2020 Анастасии Павлюченковой, которая якобы столкнулась с издевательским отношением со стороны болельщиков.

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Об этом пишет издание "Советский спорт" в своем материале "Австралийская публика просто издевалась над россиянкой. Во всем виноваты организаторы". Обозреватели добавили, что Павлюченкова проиграла испанке Пауле Бадосе "при странных обстоятельствах".

В частности, они указывают, рядом с кортом, где проходил матч, располагался бар, в котором зрители могли отдыхать и следить вживую за поединком. "Нашлись и те, кто намеренно пытался вывести теннисистку из себя, выкрикивая оскорбления и провокации после принятия "на грудь", – утверждают в издании.

При этом росСМИ не уточняет, почему эта ситуация повлияла только на россиянку, а Бадоса словно не заметила проблем, отдав сопернице всего лишь пять геймов в двух сетах.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина благодаря разгромной победе вышла в третий круг на Australian Open-2024.

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