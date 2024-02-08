'Таких условий еще не было': лидер сборной Украины по биатлону рассказал об ужасе на чемпионате мира

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный назвал отвратительными условия проведения чемпионата мира, который накануне стартовал в чешском Нове Место. Лидер "желто-синих" отметил, что трасса представляет собой настоящую "кашу" после того, как на город перед началом турнира обрушился шторм.

Об это Пидручный рассказал "Супильному", комментируя результаты смешанной эстафеты, где наша сборная финишировала на седьмом месте. По словам 32-летнего представителя Тернополя, он впервые в сезоне столкнулся с подобными условиями, из-за которых биатлонистам нужно тратить намного больше сил на дистанции.

"На стадионе все посыпали селитрой, поэтому трасса не так сильно разбивается. А вот на остальных частях, особенно на спусках, она в ужасном состоянии. Конечно, это требует определенных усилий: ты должен вдвое больше прилагать сил, чтобы устоять на спуске и не влететь в этой "каше" куда-то в сторону. На стрельбе это тоже сказывается: ветер меняется часто, флажки на стрельбище очень мокрые и на них трудно ориентироваться, потому что ветер не поднимает их, как сухие. В этом сезоне это одни из самых плохих условий, таких еще не было", – сказал Подручный.

Отметим, что накануне чемпионата стало известно об исключении из состава сборной Украины 28-летней уроженки Минска Дарьи Блашко, которая уже не будет выступать за "сине-желтых" в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала первую и единственную пока для нашей команды медаль нынешнего сезона, взяв "бронзу" в спринтерской гонке на чемпионате Европы-2024.

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