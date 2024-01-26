Первая в сезоне! Украина завоевала медаль на ЧЕ по биатлону

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы-2024, который в эти дни проходит в Словакии. Наша соотечественница принесла стране первую награду в новом сезоне, взойдя на подиум в спринтерской гонке континентального первенства.

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24-летняя представительница Чернигова продемонстрировала идеальную стрельбу на обоих огневых рубежах, выбив 10 мишеней из 10. В этом аспекта она показала четвертый результат среди всех участниц гонки.

Кроме того, Кристина продемонстрировала высокую скорость прохождения 7,5-километровой трассы. А особо украинке удался финишный отрезок, на котором она выложилась на 100%.

Дмитренко имела 14-й стартовый номер и долгое время удерживала за собой первую строчку. Однако норвежки Ида Лиен и Марен Кіркейде, которые вышли на трассу уже за пределами сотни участниц, сумели подвинуть нашу биатлонистку на третье место.

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