Больше не будет выступать. Двукратную чемпионку мира по биатлону исключили из состава сборной Украины на сезон 2023/2024

Украинская биатлонистка Дарья Блашко больше не будет выступать на международных соревнованиях в сезоне 2023/24, сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на старшего тренера женской сборной Украины Николая Зоца. Для 28-летней уроженки Минска это второй сезон, который она проводит неполноценно. В прошлом году двукратная чемпионка мира среди юниоров (2015) также пропустила часть соревновательного периода из-за проблем со здоровьем.

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Как уточняет издание, решение исключить Блашко из сборной Украины на оставшиеся гонки сезона было принято после выступлений биатлонистки на этапе Кубка IBU в немецком Арбере – Дарья завершила спринты на 56-м и 62-м месте. По скоростным показателям в обоих этих стартах натурализованая украинка проигрывала более 4 минут самой быстрой биатлонистке.

В общей сложности в международном зимнем сезоне 2023/24 Блашко провела пять гонок. Она начала сезон на Кубке мира (два старта), а затем ее отправили на Кубок IBU.

Последний раз в зачетной зоне Дарья финишировала еще в сезоне 2021/22, в гонке преследования в Оберхофе – 22-е место. После этого она не соревновалась на Олимпиаде-2022 – была в заявке сборной, но сдала положительный тест на коронавирус.

С 24 февраля 2022 года, после начала российского военного вторжения, спасаясь от обстрелов, Дарья больше недели провела в подвале в городе Чернигове, в том числе без электричества и газа, при этом в небе постоянно летала боевая авиация, недалеко взрывались бомбы. Позже спортсменка покинула Украину в качестве беженки, выехав в Словению.

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