Под угрозой срыва? С чемпионатом мира по биатлону возникли серьезные проблемы

Организаторы чемпионата мира по биатлоны, который пройдет 7 по 18 февраля в чешском Нове Место, столкнулись с серьезными проблемами за два дня до старта турнира. Арену, на которой будут разыграны 12 комплектов наград, закрыли – спортсмены не могут проводить тренировки.

Об этом информирует норвежский портал NRK со ссылкой на чиновника Международного союза биатлонистов (IBU) Борута Нунара. Основной причиной закрытия стадиона стали плохие погодные условия, в частности, в понедельник в принимающем городе шел сильный дождь. На самой арене растаял снег, на склонах виден мусор и лежат указатели, которые помогают биатлонистам двигаться по трассе.

В IBU не исключают, что старт мирового первенства придется отложить, но это не пугает организаторов, которые намерены обеспечить участникам мундиаля нормальные условия для борьбы за медали.

Отметим, что накануне чемпионата стало известно об исключении из состава сборной Украины 28-летней уроженки Минска Дарьи Блашко, которая уже не будет выступать за "сине-желтых" в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская биатлонистка Кристина Дмитренко завоевала первую и единственную пока для нашей команды медаль нынешнего сезона, взяв "бронзу" в спринтерской гонке на чемпионате Европы-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!