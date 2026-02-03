'Так откуда должна появиться любовь к полякам?' Мудрик рассказал, что делают в Польше с украинцами

Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал конфликт с польским игроком в Counter-Strike 2. По словам футболиста, он регулярно сталкивается с неуважительным отношением к украинцам со стороны части жителей Польши.

Мудрик в интервью Tribuna отметил, что, хотя он благодарен полякам, которые искренне поддерживают Украину, другая часть игроков проявляет враждебность. Он объяснил, что это ощущается даже в онлайн-играх: когда польские соперники узнают, что он из Украины, начинается "откровенное неуважение", а его друзей без причины оскорбляют.

Футболист подчеркнул, что из-за такого отношения "не может появиться любовь к полякам" в игре. При этом он отметил и странное двойное стандартное поведение.

"Они никогда не покажут как первыми словами в игре пишут "слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю", – подытожил Мудрик.

Напомним, что Михаил Мудрик оказался в центре скандала во время игры в CS 2 на платформе FACEIT. Его аккаунт был временно заблокирован после конфликта с польскими соперниками.

По информации, инцидент произошел в матче, когда Мудрик вступил в словесную перепалку с игроками из Польши. В ходе игры он назвал одного из оппонентов "бомжом", сделал отсылку к Волынской трагедии и предложил сыграть на карте de_volyn, что вызвало жалобы участников.

Администрация FACEIT после рассмотрения ситуации приняла решение заблокировать аккаунт Мудрика на 28 дней за нарушение правил поведения и токсичное общение.

Напомним, что после одного из матчей за сборную Украины в допинг-пробе Мудрика были обнаружены следы мельдония. После этого он был отстранен от любой футбольной деятельности. В последний раз атакующий полузащитник выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол.

