Сына Кличко вызвали в сборную Украины

Сын мэра Киева Виталия Кличко Максим вошел в расширенный состав молодежной сборной Украины. По информации basket.com.ua, Кличко-младший вызван в национальную команду U-20, которая приступила к подготовке к чемпионату Европы.

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Первенство континента U-20 в Дивизионе В будет проходить в румынском городе Питеште, с 12-го 21 июля и помочь украинской сборной может сын легендарного украинского боксера. Максим живет и учится в США, где выступает за местные команды.

Кличко-младший имеет рост 218 см и играет на позиции центрового. В прошлом году он выступал за океаном в составе команды Taft School. А в следующем сезоне Максим будет защищать цвета команды Amherst College, о чем он сообщил в своем Instagram.

Ранее Максим Кличко не выступал за юношеские сборные Украины и теперь будет бороться за место в составе молодежной команды страны.

Соперниками сборной Украины по групповому раунду чемпионата Европы U-20 станут сборные Швеции, Венгрии, Армении, Косово и Молдовы. Две лучшие команды Дивизиона В смогут подняться в Дивизион А.

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