Где сейчас сыновья и дочь Виталия Кличко и как выглядят сегодня дети мэра Киева. Фото

Мэр Киева и спортсмен в прошлом Виталий Кличко, имеющий от экс-жены певицы Натальи Егоровой троих детей, рассказал, какие отношения у него складываются с потомками и где они сейчас проживают. Из-за полномасштабного вторжения России политик уже более двух лет лично с ними не встречался.

С бывшей женой Кличко не потерял контакт, ведь общался с ней "несколько дней назад". Об этом он заявил во время короткого интервью "Тур зірками". Он считает, что именно загруженность работой не позволяет увидеться физически с детьми, которые сейчас живут за границей.

"Они родились за границей, всю жизнь живут за границей. Сейчас учатся в разных странах. Младший – в Соединенных Штатах, старший – в Лондоне, дочь – в Нидерландах и потому очень тяжело их как-то собрать. Ну и мне очень тяжело "вырваться". Мы видимся благодаря средствам связи, но ни одна программа не может заменить того ощущения, когда обнимаешь ребенка", – рассказал Кличко.

Он вспомнил, что мало в детстве уделял внимание двум сыновьям – 23-летнему Егору-Даниелю, 18-летнему Максиму – и дочери – 21-летней Елизавете-Виктории. Все свои родительские обязательства мужчина отдал экс-жене.

"Я стараюсь быть хорошим отцом, но, откровенно, дети требуют время, и с детьми я провел не так много времени, как для этого нужно. Сначала спортивная карьера, сборы, соревнования и так далее. Далее политика, которая отнимает абсолютно все время. Сейчас война. И поэтому, к сожалению, детям я уделяю не так много внимания.

Старший сын политика Егор-Даниэль учится в Лондонском университете, где изучает бизнес-менеджмент. Спортом он, как и папа, тоже увлекается, но не боксом, а баскетболом. Дочь Елизавета-Виктория проживает в США, но раньше училась в Амстердаме, где изучала психологию. Самый младший ребенок в семье, Максим, по словам отца, учится в США, хотя недавно было известно, что он заканчивал частную школу в Великобритании.

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