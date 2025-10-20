'Сволочи. Прилетит 'Орешник-2': чемпион ОИ из РФ набросился с угрозами на Швецию

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с новыми невероятно агрессивными нападками на европейских спортсменов, которые выступают против участия российских спортсменов в международных соревнований. В частности, представителя РФ возмутили слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который осудил допуск атлетов из страны-агрессорки к Паралимпиады-2026.

Видео дня

Об этом Тихонов, известный своими шовинизмом и абсолютным злобным отношением к западным странам и ее жителям, заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот крайне нелепо пригрозил всей Швецией военной агрессией, а также потребовал от Самуэльссона не высказываться против российского террористического государства.

"Сволочи. Ему надо напомнить Чудское озеро, когда они там потонули. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит "Орешник-2" и никакого Самуэльссона не будет", – сказал Тихонов.

Ранее он уже оскорбительно высказался в адрес звезды мировых лыжных гонок и сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который категорично выступил против допуска россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!