Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес звезды мировых лыжных гонок Йоханнеса Клебо. Россиянина невероятно возмутили слова норвежского спортсмена, который выступил против допуска представителей РФ к международным турнирам, пока их страна ведет преступную войну против Украины.

В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обозвал пятикратного олимпийского чемпиона Клебо отмороженным. Кроме того, с неприкрытыми шовинизмом и надменностью Тихонов набросился на всех жителей Норвегии, которых нелепо обвинил в фашистских взглядах.

"Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся. Никуда он не денется", – сказал Тихонов.

До этого, россиянин в истерическом припадке набросился на страны Балтии, Западной и Северной Европы, обвинив их в отстранении россиян от международных турниров. Также он выступал за агрессию в отношении западных стран и, в частности, призвал заморозить их, "как последних собак", перекрытием газа.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

