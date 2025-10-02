Олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал звезду скандинавской национальной сборной безмозглой.

Об этом Легков, который был участником Z-митинга в Лужниках в марте 2022 года, заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Ярый фанат захватнической войны в Украине, который после Олимпиады-2014 был дисквалифицирован за употребление допинга, повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта.

"Считаю, своего мнения у нее нет. Она начиталась в своем информационном пространстве, рассказали ей чего-то, вот и транслирует это теперь. Если будет официальное решение нас допустить, ей придется выходить на старты – или же пусть отказывается. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Очевидно, Сван не знает всей ситуации. Ничего плохого российские спортсмены ей не делали. Неоднократно выступала с ними на одних соревнованиях, всегда чувствовала себя в безопасности. Наши ребята скромные, спокойные, готовы бороться честно. Если ты не горлопанка, докажи на трассе, что сильнее. А раз так болтает, то мозгов, видимо, нет", – отметился невероятным цинизмом Легков.

В июле Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не видит оснований для отмены отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Однако на минувшей неделе FIS обсуждала вопрос допуска атлетов из РФ к ОИ.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

