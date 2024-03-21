Суперкомпьютер назвал победителя матча Украины и Боснии в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футбола должна выйти в финал плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, который будущим летом примет Германия. "Сине-желтые" имеют значительно больше шансов на успех в противостоянии с командой Боснии и Герцеговины.

Такой прогноз на игру 21 марта обнародовал суперкомпьютер компании Opta. По его расчетам, украинская сборная выиграет поединок в Зенице в основные 90 минут игрового времени с вероятностью в 45,9%.

Ничейный исход оценивается показателем в 26,1%. При этом 27,9% машина отдала на успех хозяев. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

В другом полуфинальном противостоянии плей-офф пути В Лиги наций компьютер назвал победителем команду Израиля в поединке против Исландии.

Напомним, сборные Боснии и Украины встречались в отборе к ЧМ-2022. Тогда во Львове 1:1, которую, а в Зенице украинцы выиграли всухую благодаря голам Зинченко и Довбик.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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