Всё чаще слышу, что мир в Украине должен быть справедливым. Ну, понятно. А как же. Однако же что такое справедливый мир для страны, у которой быстро закончились защитники и которую никто не хочет защищать, пока не поймают, - вопрос отдельный.

Уровень патриотизма и требовательности-категоричности значительно превышает у нас уровень героизма и СОБСТВЕННОЙ ответственности - при таких обстоятельствах справедливость ожидаемая и справедливость заслуженная это две совсем разные справедливости.

В данном контексте и должно восприниматься следующее.

Прекрасно осознаю, что референдум об условиях мира, конечно, не будет ОТКРЫТО проводиться совместно с сотрудниками ТЦК в качестве членов соответствующих комиссий по его проведению. Однако же все же всё равно же всё же понимают и, безусловно, излишне с общественной активностью рисковать не станут.

При этом, каким образом и какой РЕАЛЬНОЙ защитой будет организовано голосование тех, кто находится на "нуле", - представить тоже невозможно. Это будут какие-то особенные участки, то есть потенциальные "законные цели"? Либо участки будут общие - и кто тогда отважится на них прийти из гражданских граждан? То есть военные участия не примут - чтобы не сорвать акцию вообще.

Так что голосовать на таком плебисците по В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЖИЗНЕННО важному вопросу будут исключительно или забронированные, или прочие льготники - женщины, пожилые и больные.

И разве будет справедливо (я, простите, опять о справедливости!) считать итоги подобного референдума всенародным волеизъявлением?