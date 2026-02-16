Умер известный психиатр, бывший диссидент и политзаключенный Семен Глузман

16 февраля умер Семен Глузман – врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный. Президент Ассоциации психиатров Украины ушел из жизни в 79 лет.

Об этом на собственной странице в соцсетях сообщила знакомая диссидента.

"Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", – говорится в заметке.

Что известно о Семене Глузмане

Семен Фишелевич Глузман родился 10 сентября 1946 года в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт в 1970 году. Работал в Житомире, Коростене, а с 1972 года вернулся работать в столицу.

В ноябре 1971 года подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко. В ней он признал генерала психически здоровым и заявил о незаконности применения против него репрессивной психиатрии. В 1972 году за это его осудили на 7 лет концлагерей в Пермской области и на 3 года ссылки в Тюменской области. Наказание он отбывал вместе с Иваном Светличным, Евгением Сверстюком и Левком Лукьяненко.

С 1982 года работал в Киеве рабочим фабрики. С 1985 года начал вернулся к профессиональной деятельности.

Он был президентом Ассоциации психиатров Украины, а с 1991 года ее исполнительным секретарем. С 1990 года возглавлял Украинско-американское бюро защиты прав человека. Был членом Американского общества психиатров (с 1979 года), Королевского колледжа психиатров Великобритании (с 1980 года), Канадской психиатрической ассоциации (с 1981 года), а также Общества психиатров и неврологов Германии. Был сопредседателем Комитета "Бабий Яр" вместе с Мирославом Поповичем и Иваном Дзюбой.

В 1977 году его именем назвали французскую клинику Сен-Дени – CAC Saint-Denis "Sémion Gluzman". В 1978 году "Amnesty International" объявила год Семена Глузмана. В 1998–1999 годах он был экспертом Организации Объединенных Наций по правам человека. Является одним из авторов Закона Украины "О психиатрической помощи".

В 1999 году стал лауреатом общенациональной программы "Человек года" в номинации "правозащитник года".

Был участником инициативы "Первого декабря" с 1 декабря 2011 года по 18 декабря 2012 года. Выступал в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В 2012 году вышла его книга воспоминаний "Рисунки по памяти или воспоминания отсидевшего".

