В Украине объявили новые графики отключений света: чего ждать 17 февраля
Во всех областях Украины 17 февраля будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Украинцев призвали запасать еду и воду
Вместе с тем, украинцам советуют запастись водой – ведь при длительных отключениях не исключены перебои с водоснабжением. Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что запасать стоит как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки,
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.
Кроме того, стоит сделать запас еды – особенно тем, у кого установлены электроплиты. Сами продукты, отмечается, должны быть с длительным сроком хранения:
- крупы,
- консервы,
- сублимированные продукты,
- орехи,
- сухофрукты,
- шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с 1 марта украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.
