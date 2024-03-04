Судья, который не дал Украине пенальти в матче с Италией, отстранен от работы – СМИ

Испанский футбольный арбитр Хесус Хиль Мансано будет отстранен от работы на ближайших матчах чемпионата страны и континентальных турниров. Причиной послужил скандал вокруг встречи "Валенсии" и "Реала", которая состоялась в минувшую субботу на стадионе "Месталья".

Об этом информирует издание AS. Мансано при счете 2:2 дал финальный свисток во время атаки мадридской команды, причем спустя доли секунды после сигнала арбитра мяч оказался в сетке ворот хозяев.

Этот эпизод спровоцировал невероятное возмущение со стороны игроков "Реала". В частности, англичанин Джуд Беллингем набросился на рефери с оскорблениями и получил красную карточку. Теперь легионера "королевского клуба" могут ожидать серьезное наказание.

Мансано, который лишил сборную Украины очевидного пенальти в матче с Италией в отборе Евро-2024, в частных разговорах признал свою ошибку. В то же время он намерен и дальше продолжать карьеру и готов справиться с отстранением от матчей на несколько недель.

В нынешнем сезоне испанский рефери судил два матча Лиги чемпионов, а 22 февраля отработал поединок Лиги Европы между "Ромой" и "Фейеноордом", в котором итальянцы выиграли серию пенальти и вышли в 1ё/8 финала турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в ворота своего соотечественника Андрея Лунина в чемпионате Испании. Болельщики "Валенсии" устроили овации нашему футболисту.

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