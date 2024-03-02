Форвард сборной Украины забил 'Реалу' в чемпионате Испании, обыграв один в один украинского голкипера. Видео

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук отметился забитым голом в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла-Лиге против мадридского "Реала". 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 30-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Наш соотечественник сполна воспользовался ошибкой Даниэля Карвахаля. Опытный игрок сборной Испании отдал пас назад просто на ногу Яремчуку. Роман двумя движениями отыграл украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина, и без проблем закатил мяч в пустые ворота.

"Реалу" явно не хватало креатива. Лидеры мадридцев плохо взаимодействовали между собой, стараясь задействовать все свободные зоны для атак. "Валенсия" в основном использовала фланги и грамотно защищалась.

Единственный провал в обороне случился на 5-й дополнительной минуте первого тайма, который привел к пропущенному голу.

Новость обновляется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!