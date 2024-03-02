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Форвард сборной Украины забил "Реалу" в чемпионате Испании, обыграв один в один украинского голкипера. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,9 т.
Форвард сборной Украины забил 'Реалу' в чемпионате Испании, обыграв один в один украинского голкипера. Видео

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук отметился забитым голом в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла-Лиге против мадридского "Реала". 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 30-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Форвард сборной Украины забил "Реалу" в чемпионате Испании, обыграв один в один украинского голкипера. Видео

Наш соотечественник сполна воспользовался ошибкой Даниэля Карвахаля. Опытный игрок сборной Испании отдал пас назад просто на ногу Яремчуку. Роман двумя движениями отыграл украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина, и без проблем закатил мяч в пустые ворота.

"Реалу" явно не хватало креатива. Лидеры мадридцев плохо взаимодействовали между собой, стараясь задействовать все свободные зоны для атак. "Валенсия" в основном использовала фланги и грамотно защищалась.

Форвард сборной Украины забил "Реалу" в чемпионате Испании, обыграв один в один украинского голкипера. Видео

Единственный провал в обороне случился на 5-й дополнительной минуте первого тайма, который привел к пропущенному голу.

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