50-тысячный стадион в Испании устроил овации футболисту сборной Украины на матче с 'Реалом'. Видео

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук стал одни из главных героев матча 27-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла-Лиге против мадридского "Реала". 28-летний футболист сборной Украины забил гол, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

На 57-й минуте главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха решил дать отдохнуть украинцу, выпустив вместо него Диего Лопеса. Во время замены заполненный стадион "Месталья" (50000) устроил настоящие овации Роману.

Как сообщал OBOZ.UA, игра "Валенсия" – "Реал" завершилась грандиозным скандалом с удалением и толкотней. Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за секунду до того, как мадридский клуб забил победный гол. Счет в итоге не изменился - 2:2.

Футболисты "Реала" накинулись на рефери, с требованием засчитать взятие ворот. На поле началась небольшая потасовка, в которой принимал участие даже украинский голкипер Андрей Лунин.

Роман Яремчук перешел в "Валенсию" 1 сентября 2023 года. С того времени успел сыграть 22 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Свой первый гол за "Валенсию" украинский нападающий забил в 1/32 финала Кубка Испании, отметившись в игре против "Аросы", выступающем в пятом по силе дивизионе страны.

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