Участвовал и Лунин. Матч 'Валенсия' – 'Реал' завершился грандиозным скандалом с удалением и толкотней. Видео

Главный арбитр матча чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге между "Валенсией" и "Реалом" Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за секунду до того, как мадридский клуб забил победный гол. Поединок 27-го тура завершился со счетом 2:2 .

На 97-й минуте Джуд Беллингем смог поразить ворота хозяев, но удар не был засчитан. Это взывало взрыв эмоций у футболистов "Реала". Они всей командой накинулись на арбитра, пытаясь доказать, что он не прав.

Защищать рефери пришли игроки "Валенсии". На поле началась небольшая потасовка, в которой принимал участие даже украинский голкипер Андрей Лунин.

По итогам скандала Хесус Хиль Мансано показал Беллингему красную карточку за неспортивное поведение.

Как сообщал OBOZ.UA, в этой игре форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом. 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 30-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

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