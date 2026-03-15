'Судьи выводят на эмоции': одна из лучших украинок в битве с Болгарией в отборе на Евро-2027 отметила козырь соперниц и как держала себя в руках

Самая эффективная баскетболистка сборной Украины в матче с Болгарией (66:81) Анжелика Ляшко рассказала, что во втором очном поединке отбора на Евробаскет-2027 соперницы сделали большую ставку на свою американскую центровую. Тогда как на нее наставник "сине-желтых" рассчитывал прежде всего в обороне.

И хотя мы видела, что были претензии и у нашего тренерского штаба, и непосредственно у Анжелики к судьям, особенно, когда ее ударили по рукам, а свисток не прозвучал, в комментарии OBOZ.UA украинский форвард призвала не обращать внимание на такие решения арбитров.

"Да, судили, мягко говоря, не очень. Но никогда не надо обращать внимание на судей. Это главное, потому что они выводят на эмоции. Поэтому не стоит выходить из себя. А болгарки действительно сыграли очень хорошо и агрессивно, как в защите, так и в нападении. Сыграли на их центровую – американку на позиции пятого номера. В этом матче они на нее действительно поставили очень много. А мы не справились с ней. Она забила очень много (21 очко – Ред.)", – рассказала Ляшко.

"Мы пытались сделать на площадке все, что можем. Но, думаю, начало мы провалили. И тяжело было догонять. Мы старались на протяжении всего матча. Старались, боролись, выкладывались. Девушки все молодцы. Спасибо и команде соперника. Спасибо болельщикам! Их сегодня столько пришло. Очень и очень приятно", – отметила игрок "Будивельника".

Из заявки на матч сборной Украины показалось, что главный тренер нашей команды Евгений Мурзин где-то надеялся на общее преимущество в росте над болгарками.

"Я думаю, что тренер пытался миксовать и смотреть, как будет хорошо получаться. Он немного задействовал ротацию и просто проверял, что нам удается лучше", – прокомментировала Анжелика.

Бывшая защитница сборной Украины Ольга Дубровина, которая живет в Болгарии и пришла поддержать команду, также отметила игру Ляшко и то, что она имеет хороший бросок, но в поединке против Болгарии недостаточно его применяла.

"Честно говоря, я знаю, что тренер на меня полагался в защите. Я понимаю свою основную работу – это оборона. И у меня все внимание, концентрация на ней. Я очень стараюсь помочь команде в защите. Я понимаю, что нужно и в нападении себя проявлять. Я все это понимаю. Что смогла, то сделала. Возможно, где-то нужно было больше. Но я буду учиться", – прокомментировала Анжелика.

"Это такая первая игра, где тренер мне доверил столько времени на площадке с хорошей командой. Поэтому это только начало. Буду учиться, буду работать над собой, чтобы в дальнейшем давать лучшие результаты в нападении и и в защите также", – пообещала Ляшко.

