Болгария – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 14 марта, проведет ключевой матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в пятом туре первого группового этапа сыграют на выезде с представительницами Болгарии.

Встреча состоится на паркете арены Колодрума в Пловдиве. Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЛГАРИЯ – УКРАИНА

Любители баскетбола смогут поддержать наших девушек у экранов своих телевизоров и электронных девайсов благодаря видеоплатформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Пловдива будет доступен на официальном канале Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

СОСТАВЫ НА БОЛГАРИЯ – УКРАИНА

Болагрия: Борислава Христова, Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Деница Манолова, Димана Костова, Валерия Алексиева, Илияна Георгиева, Кайла Хилсман, Стефани Костович.

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Юлия Гутевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Серафима Тихая, Полина Тупало.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ольга Алексейчик, разыгрывающая сборной Украины:

– Болгария очень сильный, хороший соперник. Во-первых, они заменили одного из ключевых игроков. Приехала другая американка, мы еще не знаем, как она играет. Но это очень хорошая команда, которая на нашей площадке продемонстрировала очень хорошее видение. Они просто разобрали нашу защиту и выиграли достаточно легко наш домашний матч. Но мы настроимся на очень серьезную борьбу, меняем тоже свою защиту, готовим свои сюрпризы и настраиваемся, потому что нам очень нужна победа.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2019. Отбор

Украина – Болгария – 94:44 (23:16, 29:9, 23:6, 19:13)

Болгария – Украина – 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

Евробаскет-2027. Отбор

Украина – Болгария – 60:80 (16:30, 15:20, 10:14, 19:16)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Болгария выиграла все четыре матча и на 99,9% обеспечила себе место в следующем этапе квалификации. Украинки ведут борьбу с черногорками за вторую автоматическую путевку во второй раунд отбора.

