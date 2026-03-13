'До конца жизни буду за Украину': наша судья в Болгарии рассказала о сюрпризе для сборной, отношении болгар к войне и памятникам РФ и муже-футболисте

Бывшая лидер сборной Украины Ольга Дубровина, которая после окончания карьеры живет с семьей в Пловдиве, пришла поддержать наших баскетболисток накануне решающего матча Евробскета-2027 против Болгарии и пообещала завтра сюрприз для игроков. Одна из лучших защитниц нашего баскетбола также рассказала об отношении болгар к войне в Украине и угрожающих звоночках для РФ.

В разговоре с OBOZ.UA Ольга отметила, что Болгария собрала одну из самых сильных сборных где-то за последние 20 лет и имеет будет амбициозные планы, но по скоростям она не Испания. Также Дубровина рассказала, за кого будет болеть ее муж-футболист и дочь, почему родители остаются в Днепре, который находится под регулярными российскими атаками.

– Чем занимаетесь после завершения карьеры?

– Смотрю за детьми. Это во-первых. Во-вторых, я стала баскетбольным судьей, поэтому теперь сужу матчи. Так: дети, судейство и дом.

– Как вам в судействе – по другую сторону баррикад, так сказать?

– Совсем другая сторона медали, конечно. Зато при своем деле. Взгляд с другой стороны. Уже работаю на матчах третьей дивизия болгарского мужского баскетбола.

– Следите за украинским баскетболом?

– Слежу, смотрю украинские матчи, когда есть возможность. И за сборной Украины, конечно, следим.

– Мне тут по секрету сказали, что вы тоже готовите поддержку нашим девушкам в матче с Болгарией.

– Да, будет сюрприз. Должны прийти болельщики. Все должно быть хорошо. Здесь девочка одна есть, она сама из Одессы, но тоже давно в Болгарии. И мы с ней организовались. А что будет? Не скажу.

– Как вообще болгары воспринимают этот матч?

– Я с ними разговаривала, они спрашивали меня об Украине, мол, что нам делать с ними. Я говорю: это тайна, ничего не можете сделать с Украиной. Но они настроены серьезно. Они хотят выиграть шесть матов из шести. Тренерка очень амбициозная. Она прямо такая максималистка. Ну, а для девушек – это их шанс лет через 20 лет. Я даже не знаю, сколько лет они не были на Евробаскете. Но на моей память они там никогда не были.

– Что можно сказать по их игре?

– У них два выраженных лидера. Даже три, можно сказать. Это – высокая американка. Также видела их вторую натурализованную американку. Я думаю, что она играть против нас не будет. Мне кажется, она слабее. Борислава Христова – я знаю ее знаю еще как ребенка. Играла здесь против нее. Хорошая девочка с американской школой. Вы же знаете, что ее ждет финал с Алиной.

И Тина Димитрова – мы с ней также очень давно играли. 8 лет назад. Но она человек ведомый. Если те две создают, а эта ведомая. Ну а задняя линия у них такая – пойдет, то пойдет, не пойдет, то не пойдет. Такая хаотичная.

– По сравнению с черногорками болгарки несколько ниже, но, говорят, что быстрее.

– Быстрее... Я бы не сказала, но, опять же, это так для Болгарии – это лучшее, что у них было за всю историю. А сказать, что это что-то такое уж такое... Это не Испания (улыбается). Вот и все.

– Сколько вы уже в Болгарии?

– С 2011 года. Муж у меня местный, тоже профессиональный спортсмен – футболист, вратарь. Он до сих пор играет в третьей лиге Болгарии.

– Как у вас в семье распределяются взгляды на этот матч? Кто за кого будет болеть?

– Я – за Украину, дети и муж – за Болгарию. Я не знаю, почему так происходит, но они болгары (улыбается). Дочка, правда, еще думает, с каким флагом прийти, но сказала, что она папин ребенок, поэтому болгарка. И мама расстроилась. Сказала, что у тебя есть сын, надевай на него украинский флаг (смеется). Вот так. Ну, шутки шутками, но, конечно, что я за Украину и до конца жизни буду за Украину.

– А какое вообще отношение к нашей войне в Болгарии?

– Я вам хочу сказать, что, конечно, как и везде, как и у нас, есть пророссийские, но в основной массе очень помогают, очень отзывчивые. Вот нам на встречу пошли клуб, федерация, и у нас есть дом, "Второй дом" называется. Это такое место, где украинцы могут приехать, пожить месяц-два-три, пока не найдут работу. Им даже помогают ее искать.

То есть они живут там бесплатно, им помогают, в этом участвуют очень много моих знакомых. И я, конечно, занимаюсь волонтерством. У кого что есть – мы всегда привозят, помогают. В основном это телевизоры, кровати, вещи, еда. То есть относятся доброжелательно.

– Просто как-то так исторически сложилось, что долгое время Болгария была ближе к России.

– Да, но сейчас у них даже дилемма пошла в отношении памятников "русских освободителей". И по этому поводу возникают скандалы. Вот даже я вам пример приведу. В Пловдиве есть памятник Алеше, и какой-то болгарский журналист спрашивает: "А скажите, сколько в России памятников известным болгарским деятелям, звездам и так далее?" Ну, вот Василий Левский у них здесь очень популярен, Ботов.

И Болгарии на каждом углу российские памятники, а в РФ – никого. И вот они задались этим вопросом. Мол, мы же дружественные в стране. А получается, что не дружественные, а... в оккупации. Кстати, они же в свое время фактически 500 лет находились в турецком рабстве и их заставляли менять веру. Почему же у них, когда киваешь головой – это нет, а крутишь в стороны – это да. Все наоборот. Конечно, не один болгарин вам это не скажет. Они уже не знают свою историю.

– Когда в последний раз были в Украине?

– В декабре 2022-го, приезжала на три дня к родителям, которые остаются в Днепре. Брат был на фронте. Он воевал еще с 2014 года, но сейчас демобилизовался, потому что огромные проблемы со здоровьем – и ранен был, и прооперирован. Уже имеет инвалидность и тоже остается в Днепре. Никто никуда не хочет ехать, мол, мы у себя дома, это наша земля.

– Ну, в таком возрасте очень трудно даются изменения. А вам к чему было сложнее всего привыкнуть в Болгарии?

– Вы знаете, ни к чему. Когда я приехала сюда играть в 2011 году молодой, перспективной, считала, что это не надолго. Мы же как планировали – на один год домой. А потом, когда уже встретила мужа, то нам было уже все равно, где нам жить. И в Болгарии мы жиды, и в Украине, и в Казахстане. Я говорю: "Там, где муж, где семья, там мой дом".

А как встретила мужа? Ох, это такая легенда (улыбается). Он играл в Бургасе в одно время со мной. Он же же – футболист. Но мы тогда не были знакомы. Потом я вернулась домой, играть в Кировоград. А когда началась война 2014 года, меня снова пригласили в Болгарию, но в другую команду. Оказалось, что он уже играл там. Ну вот такая судьба. И вот он попросил у меня фотографию с автографом. Я ему сказала: "Конечно, 5 евро". Он решил, что дешевле обручальное кольцо подарить (улыбается).

– Дети занимаются спортом?

– Они все делают. Дочери сейчас будет 8 лет. У нее сейчас и танцы, и плавание, и легкая атлетика была, и баскетбол. Ну все, что есть. И рисует она очень хорошо. А у малого все, что связано с мячом.

– Конечно, они же из спортивной семьи.

– Да, и это очень плохо, потому что они никогда не устают. Они никогда не спят. И это капец. Этот ген – просто ужас (смеется).

