Стало известно, почему Усик отказался от титула абсолютного чемпиона

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) объяснил решение Александра Усика (22-0, 14 КО) освободить пояс IBF. 26 июня непобедимый украинец перестал быть абсолютным чемпионом.

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По словам знаменитого американца, всему виной отсутствие титулованных соперников по линии IBF

"Усик не захотел держать титул, чтобы не иметь дело с обязательными претендентами, о которых никто и не слышал в этой весовой категории. Это просто бизнес. Вы можете отказаться от титулов. Мне необходимо было также поступить с поединком против Камбососа, когда бой переносился несколько раз. Я бы подо*рал планы остальных и Хэйни не стал бы абсолютным чемпионом мира. Ну или стал бы, но не так быстро", – цитирует Лопеса Fight Hub TV.

Ранее известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Усик оказался в безвыходной ситуации и поэтому был вынужден отказаться от титула Международной боксерской федерации (IBF), так как эта организация согласилась санкционировать бой нашего соотечественника с Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая появилась информация, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена. Команда Усика официально подала прошение оставить титул для реванша с Фьюри.

2 июня непобедимый временный чемпион IBF Филипп Хргович потерпел сенсационное поражение от британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО), чем спутал все карты организаторам поединка за полноценный пояс IBF.

21 сентября на стадионе "Уэмбли" должен состояться поединок между британцами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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