Стало известно, сыграет ли Неймар в матче Бразилии на ЧМ-2026 с Гаити

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар, который был включен в состав команды на чемпионат мира-2026, несмотря на травму, был замечен на тренировке "селесао" перед игрой второго тура с Гаити. При этом 34-летний самый дорогой футболист в истории даже не полетит на поединок, который состоится 20 июня.

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Об этом информирует агентство Reuters. В среду Неймар видели на занятии подопечных Карло Анчелотти. Однако звездный форвард ограничился работой в помещении тренировочного центра команды с физиотерапевтами и тренерами по фитнесу, так как штаб бразильцев очень аккуратно подходит к восстановлению игрока.

При этом форвард останется в Нью-Джерси и не будет присутствовать вместе с командой в Филадельфию, где бразильцы сыграют с гаитянами. В стане пентакампеонов отметили, что Неймар находится на завершающей стадии восстановления от травмы, которую он получил в конце мая в игре за "Сантос".

Напомним, что "селесао" в стартовой игре ЧМ-2026 сыграли вничью с Марокко. Теперь они обязаны брать три очка. OBOZ.UA представил прогноз на матч Бразилия – Гаити.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 года уже определился первый участник плей-офф.

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