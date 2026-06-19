На ЧМ-2026 уже определился первый участник плей-офф: как это произошло

Один из хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Мексики первой на турнире гарантировала себе место в 1/16 финала. Это стало известно после того, как латиноамериканцы во втором туре группы А обыграли Южную Корею, а Чехия и Южная Африка сыграли вничью.

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Мексиканцы обыграли представителей азиатской конфедерации 1:0, в то время как соседи Украины поплатились за недооценку своего соперника и упустили победу – 1:1. После этого лидеры квартета набрали шесть очков, на три пункта опередили южнокорейцев, и на пять – чехов и африканцев.

Это означает, что хозяева ЧМ не просто вышли в плей-офф, но и досрочно выиграли группу. В случае равенства очков с корейцами "зеленые" все равно будут выше за счет личных встреч.

Мексиканцы сыграют в 1/16 финала 1 июля на стадионе "Ацтека". А их соперником станет одна из команд среди занявших третье место в группах С, E, F, H или I.

Как сообщал OBOZ.UA, матч сборных Канады и Катара на чемпионате мира 2026 года закончился с хоккейным счетом.

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