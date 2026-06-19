Сборная Бразилии по футболу, которая традиционно называется одним из главных фаворитов чемпионата мира, сыграет с командой Гаити во втором туре группе С на мундиале-2026. Учитывая разницу в классе, а также ничью в стартовой игре турнира с Марокко, "селесао" обязаны забирать три очка.

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Поединок состоится в американской Филадельфии. Время начала – в 03:30 ночи субботу, 20 июня, по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google разгром гаитян. Нейросеть твердо уверена в том, что Бразилия проедется катком по сопернику.

"Селесао будут полностью контролировать ход игры с первых минут. Тренерский штаб анонсировал изменения в стартовом составе (ожидается появление Эндрика на острие атаки), что должно придать атаке динамики и креативности, которых не хватало в первом матче. Прогноз на точный счет: 3:0 или 4:0 в пользу Бразилии", – прогнозирует ИИ.

В свою очередь эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бразилия – Гаити так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,11, на победу гаитян – 24,21. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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