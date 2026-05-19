Неймар разрыдался, узнав решение по сборной Бразилии. Видео

Неймар не сдержал эмоций после того, как был официально включен в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. 34-летний нападающий "Сантоса" расплакался в момент объявления заявки и записал эмоциональное видео с реакцией на решение тренерского штаба.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти озвучил список из 26 футболистов на специальной пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Услышав своё имя в числе вызванных игроков, Неймар находился рядом с близкими и не смог сдержать слёз, после чего опубликовал запись в соцсетях. Видео с реакцией игрок выложил у себя в Instagram.

В подписи к видео футболист написал, что этот день стал одним из самых эмоциональных и счастливых в его жизни, поблагодарив Бразилию. Он отметил, что долго восстанавливался после разрыва крестообразной связки, полученного в октябре 2023 года.

Анчелотти отдельно прокомментировал выбор, заявив, что рассчитывает на опыт Неймара и его влияние внутри команды, независимо от игрового времени. В то же время за бортом состава остался форвард Жоау Педро, который провёл сильный сезон в клубе.

Также в сети завирусилось видео реакции бразильских фанатов, на это решение тренера включить легендарного бразильца.

