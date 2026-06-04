Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Roland Garros-2026

Вторая и первая ракетки Украины заработали больше всего во время своего выступления на Roland Garros-2026 среди всех семи украинских теннисисток, участвовавших в турнире. Марта Костюк за выход в полуфинал заработала €750 000. Это лучший результат в её карьере на турнирах "Большого шлема". В полуфинале она уступила Мирре Андреевой.

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Элина Свитолина получила €470 000 за четвертьфинал. В 1/4 финала она проиграла Костюк в очном украинском матче, который стал одним из ключевых эпизодов сетки турнира.

Обе суммы сформированы исключительно по спортивному результату: призовые начисляются в зависимости от стадии, на которой игрок завершает участие в одиночном разряде. Официальные выплаты указаны до вычета налогов.

Помимо лидеров, на турнире сыграли ещё пять украинских теннисисток. Их суммарный заработок составил €778 000.

Наибольший чек среди этой группы получили игроки, дошедшие до третьего круга — по €187 000. Среди них Юлия Стародубцева, которая во втором раунде обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину, а также Александра Олейникова, прошедшая стартовые этапы.

Дарья Снигур заработала €130 000 за выход во второй раунд. Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления в первом круге и получили по €87 000.

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