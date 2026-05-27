4-я ракетка Украины совершила грандиозную сенсацию на Roland Garros, выбив 2-ю ракетку мира из Москвы. Видео

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (№WTA 55) во втором круге Roland Garros обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину (№WTA 2), которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. Матч продлился более двух с половиной часов и закончился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3), что стало одной из главных сенсаций турнира.

Первый сет остался за Рыбакиной. Она уверенно начала встречу, взяла инициативу за счет мощной подачи и стабильной игры на задней линии и закрыла партию 6:3.

Во втором сете ситуация резко изменилась. Стародубцева прибавила в агрессии на приеме, стала глубже и стабильнее играть в розыгрышах, а также лучше справляться с подачей соперницы. Это привело к серии брейков и разгромному счету 6:1 в пользу украинской теннисистки.

Решающий сет стал максимально плотным. Обе теннисистки регулярно обменивались выигранными геймами, не позволяя сопернице закрепить преимущество. Дело дошло до тай-брейка, где Стародубцева сыграла значительно чище и увереннее, быстро ушла в отрыв и довела матч до победы 10:3.

