Наталке Денисенко – 36 лет: как актрису поздравил новый бойфренд, с которым она 'изменила' Фединчику

Украинская актриса Наталка Денисенко 17 декабря отмечает 36-летие. Актриса напомнила о личном празднике в соцсетях, где, кроме фанатов, ее публично поздравил любимый – манекенщик и бизнесмен Юрий Савранский.

В день рождения она опубликовала сообщение в Instagram, в котором назвала эту дату своим "перерождением как женщины", поблагодарила за пережитый опыт и поздравила себя с новым этапом жизни. Под публикацией Денисенко поздравил Савранский, обратившись к ней со словами: "Любимая, с днем рождения".

Хотя публично пара не объявляла о романе, форма обращения и предыдущие комментарии манекенщика дают основания предполагать, что между ними романтические отношения.

Ранее Савранский уже публично поддерживал актрису на фоне резонанса вокруг ее личной жизни. В частности, после интервью Денисенко Маше Ефросининой, в котором актриса впервые откровенно рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, Савранский в комментариях написал: "Все будет хорошо! Люблю тебя". Актриса ответила: "И я тебя".

В частности, люди, близкие к бывшему мужу Денисенко, заявили, что Денисенко изменяла, когда находилась в браке, и то же самое сделал Савранский. Первая жена Андрея Фединчика, Виктория Кукса, публично встала на его защиту и обвинила актрису во лжи и манипуляциях. Она заявила, что еще с 2024 года, по известным ей обстоятельствам, слова Денисенко об отсутствии отношений с женатыми мужчинами не соответствуют действительности, и именно это стало поводом для ее публичной реакции.

В то же время после публичных подозрений в романе с Денисенко Савранский подал на развод с женой Марленой. Сведения об этом содержатся в открытых источниках – в судебном реестре, где Савранский указан как инициатор расторжения брака.

Дело на развод подали 26 сентября, а только 25 ноября его удовлетворил суд.

Громкий развод Денисенко и Фединчика

Напомним, брак Наталки Денисенко и Андрея Фединчика был официально расторгнут 8 мая этого года. Инициатором развода стала актриса, которая в документах отметила причиной "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств".

Впоследствии в интервью Марии Ефросининой Денисенко озвучила другую версию, заявив, что решение о разводе вызревало из-за эмоциональной дистанции после мобилизации Фединчика, постоянных ссор и ревности. Она также рассказывала об оскорблениях с его стороны, подчеркивая при этом, что сейчас этот этап в прошлом, а их общение в последние месяцы стало спокойным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ксения Мишина публично "наехала" на Наталку Денисенко после ее жалоб на Фединчика. Мишина призвала не верить ни одному слову артистки и подчеркнула, что все громкие заявления она сделала якобы исключительно ради рейтингов.

