'Нужна защита от безумия РФ': Зеленский – о возвращении света людям, встрече в Брюсселе и циничных заявлениях из Москвы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия открыто сигнализирует о подготовке к продолжению войны в 2026 году и не демонстрирует реального желания завершить агрессию.

Об этом он сказал, комментируя заявления из Москвы и подводя итоги международных контактов. Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины должны не только видеть эти сигналы, но и реагировать на них конкретными действиями.

Видеообращение главы государства обнародовано после международных встреч в Берлине на прошлой неделе. В нем Зеленский прямо обратил внимание союзников, в частности в Соединенных Штатах Америки, на расхождение между словами Москвы о мире и реальными приказами ее армии.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии. Надо это настроение России видеть и реагировать на него", – отметил президент, подчеркнув, что эти сигналы адресованы не только Украине.

Сигналы из Москвы

По словам Зеленского, риторика российских властей свидетельствует о намерении и в дальнейшем подрывать дипломатические усилия. Он предостерег, что Кремль будет пытаться использовать дипломатические формулировки и давление по отдельным пунктам документов, чтобы прикрыть истинную цель. Речь идет о стремлении уничтожить Украину и украинцев и добиться легитимизации захвата украинских территорий, а затем выдвигать подобные претензии и к другим странам Европы.

Президент подчеркнул, что ответом на такую политику должна стать реальная защита от "российской истории безумия". Он очертил ключевые направления работы с партнерами: решения по безопасности, финансовые шаги, в частности в отношении российских активов, а также политическая воля признавать реальное положение дел и действовать соответственно. Зеленский добавил, что Украина продолжит работу со всеми союзниками, чтобы такая защита была действенной, и поблагодарил тех, кто уже поддерживает страну на этом пути.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера 16 декабря президент выступил на конференции по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного Россией. Во время своего выступления Зеленский отметил, что все давление на Россию должно продолжаться, пока российские солдаты находятся в Украине.

