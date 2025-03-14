Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик хочет снести дом в Ворзеле, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину был занят оккупантами. При этом, по словам жены боксера Катерины, солдаты армии-агрессоры специально заняли имение нашего чемпиона.

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Об этом сама Катерина рассказал в интервью YouTube-каналу Славы Демина. Супруга современной легенды мирового бокса отметила, что на сегодняшний день этот дом пары находится в не очень хорошем состоянии, однако в нем сейчас проживает один из знакомых Усиков.

"Дом в плохом состоянии. Россияне там жили. Причем их туда привезли на какой-то белой машине. То есть они знали, чей это дом. Это потом рассказывали соседи, который там еще оставались на тот момент. Я думаю мы его будем сносить под фундамент. Сейчас мы живем в другом доме возле Киева", – рассказала Катерина.

Напомним, после освобождения от россиян Киевской области Усик вывесил на воротах дома флаг Украины. Также на входе на участок больше не видно символов агрессии V и Z, которые оккупанты наносили на любые поверхности, где бы ни появлялись.

Были опубликованы видео последствий пребывания россиян в доме нашего боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, Катерина Усик рассказала. как едва не рассталась с мужем. Кроме того, она объяснила, почему их с Александром сыновья проживают в Испании.

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