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Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик хочет снести дом в Ворзеле, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину был занят оккупантами. При этом, по словам жены боксера Катерины, солдаты армии-агрессоры специально заняли имение нашего чемпиона.

Видео дня

Об этом сама Катерина рассказал в интервью YouTube-каналу Славы Демина. Супруга современной легенды мирового бокса отметила, что на сегодняшний день этот дом пары находится в не очень хорошем состоянии, однако в нем сейчас проживает один из знакомых Усиков.

Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами
Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами

"Дом в плохом состоянии. Россияне там жили. Причем их туда привезли на какой-то белой машине. То есть они знали, чей это дом. Это потом рассказывали соседи, который там еще оставались на тот момент. Я думаю мы его будем сносить под фундамент. Сейчас мы живем в другом доме возле Киева", – рассказала Катерина.

Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами
Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами

Напомним, после освобождения от россиян Киевской области Усик вывесил на воротах дома флаг Украины. Также на входе на участок больше не видно символов агрессии V и Z, которые оккупанты наносили на любые поверхности, где бы ни появлялись.

Были опубликованы видео последствий пребывания россиян в доме нашего боксера.

Стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами
Екатерина Усик показала последствия оккупации

Как сообщал OBOZ.UA, Катерина Усик рассказала. как едва не рассталась с мужем. Кроме того, она объяснила, почему их с Александром сыновья проживают в Испании.

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