Жена Усика назвала причину, почему их сыновья-подростки живут в Испании, а дочери остались в Украине

Жена украинского боксера и чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика – Екатерина – объяснила, почему во время полномасштабного вторжения их семья находится в разлуке. По словам женщины, в настоящее время сыновья супругов, 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил, проживают в Испании с ее родителями, ведь она не хочет подвергать их опасности из-за войны на Родине. А вот 15-летняя Елизавета отказалась выезжать за границу, так что осталась в Киеве с родителями и годовалой сестрой Марией.

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Об этом избранница спортсмена рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Она отметила, что переживать разлуку с наследниками удается достаточно непросто.

"Очень сложно. Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и мои мальчики так рано от меня уедут, я бы никогда не поверила. Однако первые полтора года войны мы с Сашей постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня, но только с 10:00 до 20:00, а потом ночью я одна. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители – я не хочу, чтобы они здесь были, когда здесь все х*рачит над тобой, и ребята тоже. Они уехали. Тяжело. Телефон – спасение, но он не дает физической близости", – рассказала Екатерина Усик.

Как отметила жена боксера, каждые полтора месяца она ездит к сыновьям и проводит с ними около двух недель. В апреле юноши должны посетить Украину. По словам Екатерины Усик, во время запланированной поездки Михаил впервые увидит вживую младшую сестру Марию, а вот Кирилл уже встречался с девочкой, ведь дважды возвращался на Родину за время полномасштабной войны.

"Старшая дочь никуда не хочет ехать. Хочет здесь учиться. Ей очень нравится школа, подружки, она занимается теннисом и танцами. Она "встала в позу", что нет. Кроме лета, она даже не уезжает из Киева", – отметила женщина.

Со своей стороны, Екатерина Усик призналась, что не хочет переезжать в Испанию, ведь ей очень нравится в Украине. Однако жена чемпиона видит преимущества в том, что ее сыновья живут за границей. Прежде всего, как отметила женщина, ребята изучили испанский и английский языки и находятся там в безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Усик с женой вспомнили переломный момент в браке, когда могли потерять семью.

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